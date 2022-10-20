Казахстанская спортсменка Ангелина Лукас проведет титульный бой 22 октября в Стамбуле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известная казахстанская боксерша Ангелина Лукас выступила с громким заявлением на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Я так счастлива, что получила титульный поединок уже во втором профессиональном бою. Это о многом говорит! Мне доверили такую возможность, ее получает не каждый боксер!

Мне верят, так как у меня огромный любительский опыт. Год назад я выиграла несколько чемпионов мира на любительских турнирах. Я выиграла финалиста мира Лакрамиора Пирожок, я била олимпийскую чемпионку!

Я говорю о своих достижениях и вспоминаю об этом, так как это мой труд, кровь, пот и слезы! Которые помогут завоевать мне титулы! Моя олимпийская мечта все еще в сердце у меня! Но сейчас мы идем за титулом UBO, чтобы подняться в рейтинге и пойти за другими поясами!» — отметила Лукас.

«Профессиональный бокс – это огромный труд и вклад средств в подготовку! Я так люблю Казахстан, ведь люди, фанаты, которые поддерживают меня, в основном из Казахстана! И я хочу сказать: Алга, Казахстан! Я сделаю это ради тебя, Казахстан, и ради всех моих близких!» - заключила спортсменка.

22 октября Ангелина Лукас проведет бой за вакантный титул UBO International в наилегчайшем весе против украинки Алены Гуриевой. Для казахстанки это будет второй поединок в профи и первый титульный в карьере.





Фото:.instagram.com/angelina_lukas1997