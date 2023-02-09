Казахстанская система электронных госзакупок – одна из лучших в мире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане одна из лучших в мире систем электронных государственных закупок. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Всемирного банка, система электронных государственных закупок Казахстана является одной из лучших в мире. Наша система государственных закупок занимает третье место среди 109 стран в рейтинге по доступности информации. Сегодня на веб-портале государственных закупок зарегистрированы более 100 тысяч поставщиков продукции и более 24 тысяч заказчиков. По итогам 2022 года, объем государственных закупок составил более 5,9 трлн тенге. Условная экономия при госзакупках составила 632 млрд тенге», – сказал Даурен Кенбеил.

Вице-министр отметил, что в прошлом году вступил в силу новый Закон «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» и обновился действующий Закон «О государственных закупках», они успешно реализованы.

По словам Даурена Кенбеил, в рамках совершенствования системы госзакупок, принят ряд законодательных мер, направленных на развитие конкуренции, снижение коррупционных рисков, упрощение процессов закупок.

В частности, с 1 июля 2022 года внедрены новые способы госзакупок в виде конкурсов с применением рейтингово-балльной системы и с использованием рамочных соглашений. Рейтингово-балльная система предусматривает полное исключение человеческого участия в процессе госзакупок и осуществляется без конкурсной комиссии. Веб-портал автоматически присваивает потенциальным поставщикам соответствующие баллы и определяет победителя. Рамочные соглашения позволили сократить процедуры закупок до 30 дней.