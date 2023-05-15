Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16-летняя шахматистка из Казахстана Алуа Нурманова обыграла действующую чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая в финале глобальной лиги Pro Chess League, обеспечив победу своей команды Gotham Knights, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат РК.

В одной команде с Алуа играли гроссмейстера Хикару Накамура, Владимир Федосеев и Шамсиддин Вохидов.

Pro Chess League (PCL) — шахматная лига с призовым фондом в размере 150 000 долларов, которая проходила с 1 февраля по 15 мая.

В главном этапе лиги на вылет играли 16 команд с сильнейшими игроками со всего мира: Магнусом Карлсеном, Хикару Накамурой, Анишем Гири, Фабианой Каруаной, Александром Грищуком, Катериной Лагно и другими.

Алуа Нурманова также сыграла вничью с международными гроссмейстерами Адхибан Баскараном (Индия), Николасом Теодору (Греция), Бенджамином Боком (Нидерланды). Она является членом женской сборной Казахстана, многократной чемпионкой Казахстана, чемпионкой мира среди школьников, вице-чемпионкой мира среди кадетов, чемпионкой Азии среди кадетов.

Ранее 15-летний шахматист из Казахстана Алдияр Ансат (рейтинг FIDE - 2317) выиграл I этап Кубка Республики Казахстан – Kazakhstan Chess Cup, который проходил с 22 по 30 апреля в Астане в рамках матча за звание чемпиона мира 2023 года.

