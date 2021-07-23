Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанская сборная прошлась на параде во время открытия Олимпийских игр

    23 Июля 2021, 18:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены прошлись на параде делегаций во время открытия Олимпийских игр в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Казахстанская сборная прошлась в 18:08 по времени Нур-Султана во время торжественной церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр.

    В параде принимают участие 40 казахстанских спортсменов и пять тренеров, среди них есть и официальные лица. Флаг нашей страны подняли легкоатлетка, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова и боксер Камшыбек Кункабаев.

    Сборные стран выходят согласно японскому алфавиту. Традиционно первой вышла делегация спортсменов Греции, а последними выходят атлеты принимающей стороны - Японии.

    Открытие Олимпийских игр проходит при пустых трибунах. На стадион допустили только ограниченное количество гостей, среди них в церемонии принимает участие император Японии Нарухито. На стадионе присутствует и Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

    Во время торжественной церемонии поднялся флаг Японии при звучании гимна страны.

    Стоит отметить, что во время открытия организаторы не забыли и осветить событие на фоне пандемии коронавирусной инфекции, почтив память жертв COVID-19 во всем мире.

    Также японской стороной были организованы театрализованные представления, представляющие национальные особенности страны.

    Церемония открытия Олимпийских игр в Токио доступна для просмотра на телеканалах «Qazaqstan», «Qazsport» и «Хабар». В период с 23 июля по 8 августа отечественные каналы будут транслировать игры в прямом эфире.

    Казахстанские спортсмены завоевали 97 олимпийских лицензий в 27 видах спорта. Накануне в Токио состоялась жеребьевка в соревнованиях по боксу. По ее итогам казахстанские боксеры узнали имена первых соперников. Также стало известно с кем будут бороться за олимпийские медали казахстанские таеквондисты и дзюдоисты.

    Стоит отметить, что спортсмены, тренерский состав, персонал на ежедневной основе проходят тест на коронавирусную инфекцию. Обязательными условиями остаются ношение масок, строгое соблюдение карантина и санитарного режима.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Соотечественники Спорт Олимпиада Япония Патриотизм
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей