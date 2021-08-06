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    Казахстанская пятиборка заняла 13-е место на Олимпиаде-2020

    6 Августа 2021, 17:28

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанская спортсменка Елена Потапенко выступила в соревнованиях по современному пятиборью на Олимпийских играх в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На заключительном этапе в дисциплине «лазер-ран» Потапенко показала 21-й результат, набрав 528 баллов. По итогам всех этапов Елена с 1322 баллами заняла 13-е место.

    Золотую медаль в современном пятиборье у женщин выиграла британка Кейт Френч (1385 баллов), «серебро» досталось литовской спортсменке Лауре Асадаускайте (1370), а бронзовой призеркой стала венгерка Шаролта Ковач (1368).

    Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио казахстанские спортсмены на данный момент завоевали семь бронзовых медалей.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада Япония
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