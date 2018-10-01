Казахстанская полиция перейдет на сервисную модель работы - Жасулан Какимов

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Оптимизация повысит качество работы органов внутренних дел. Такое мнение высказал начальник штаба управления внутренних дел Семея, капитан полиции Жасулан Какимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как сотрудник полиции, я полностью поддерживаю вопросы, поставленные Президентом Нурсултаном Назарбаевым в его Послании народу, потому что когда эти задачи найдут свое решение, в нашей стране сформируется профессиональная полиция, соответствующая принципу «Полиция - моя защита». В Послании Президент требует, чтобы в органах внутренних дел работали только профессионалы. С этой целью в органах внутренних дел будет проведена внеочередная аттестация. По ее результатам, только признанные лучшими будут иметь право продолжать свою службу», - сказал Ж.Какимов.

По его словам, поставленная Президентом в его Послании задача по оптимизации полицейской службы освободит полицейских от несвойственных им функций. Благодаря этому можно будет повысить зарплату, решить вопрос об обеспечении полицейских жильем. Это также позволит оставить в рядах полиции преданных своему делу, профессиональных специалистов, решить вопрос их социальной защиты. В рамках Дорожной карты модернизации органов внутренних дел будут внедрены новые стандарты подготовки кадров и новая система работы с населением.

«Глава государства отметил, что модернизация отрасли является требованием времени. Со следующего года полиция нашей страны, занимающаяся охраной общественного порядка и борьбой с преступностью, будет переведена на сервисную модель», - сказал Ж.Какимов.

Автор: Багым Галымбеккызы