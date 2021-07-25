Казахстанская пловчиха не вышла в полуфинал Олимпийских игр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 25 июля, в рамках Олимпиады в Токио состоялась квалификация в плавании на дистанции 100 метров на спине среди женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстан в этом виде программы представила Диана Назарова.

В своем заплыве спортсменка финишировала с последним временем. В итоге Назарова заняла 40-е место, тем самым не попав в число 16-ти полуфиналисток.

Напомним, ранее другой казахстанский пловец Дмитрий Баландин не смог выйти в полуфинал Олимпиады-2020.

Олимпиада-2020 продлится до 8 августа. Всего от Казахстана выступят 96 спортсменов в 27 видах спорта. Первую медаль стране выиграл дзюдоист Елдос Сметов — он завоевал «бронзу» в весовой категории до 60 килограммов. Вторую олимпийскую «бронзу» Казахстану сегодня принес тяжелоатлет Игорь Сон.