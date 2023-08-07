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    Казахстанская пловчиха Аделаида Пчелинцева пробилась в финал XXXI Всемирной Универсиады

    7 Августа 2023, 09:20

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Казахстанская пловчиха Аделаида Пчелинцева вышла в финал на дистанции 50 метров брассом на XXXI Всемирной летней Универсиады в Чэнду (КНР), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спортсменка показала четвертое место по итогам полуфиналов (31.48 секунды).

    Финальный заплыв на дистанции 50 метров брассом состоится в понедельник, 7 августа. Начало – в 18:42ч. (по пекинскому времени).

    Другая казахстанская пловчиха 19-летняя Мирослава Пригоженко с результатом 27.09 секунды не смогла пройти квалификацию на дистанции 50 метров вольным стилем на Универсиаде.

    Ранее Адильбек Мусин принес Казахстану 20-ю медаль на Универсиаде, став третьим на дистанции 100 метров баттерфляем.

    Казахстанский пловец не смог отобраться в полуфинал на дистанции 50 метров вольным стилем, показав результат 23,35 секунды.

    По состоянию на утро 7 августа Казахстан занимает 20-е место в медальном зачете. В активе сборной Казахстана – 20 медалей: две золотые, семь серебряных и 11 бронзовых. Лидером медального зачета является КНР (160: 90 золотых, 37 серебряных и 33 бронзовых). На втором месте – Япония (83: 20-28-35), на третьем – Южная Корея (52: 17-15-20).

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Универсиада
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