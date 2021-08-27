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    Казахстанская пауэрлифтерша стала седьмой на Паралимпиаде-2020

    27 Августа 2021, 11:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Паралимпиаде-2020 в Токио прошли соревнования по пауэрлифтингу среди женщин в весовой категории до 50 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В состязании приняла участие представительница Казахстана Гульбану Абдыхалыкова. После трех попыток спортсменка заняла седьмое место с результатом 76 кг.

    Первое место заняла китаянка Ху Даньдань (120), серебряной призеркой стала Рехаб Ахмед из Египта (120) , а «бронза» досталась британской спортсменке Оливии Брум (107).

    Напомним, что накануне пауэрлифтер Давид Дегтярев принес Казахстану золотую медаль Паралимпийских игр-2020. Эта награда стала первой для страны на данных играх.

    Казахстанский дзюдоист Ануар Сариев вышел в финал Паралимпийских игр-2020 в Токио в весовой категории до 60 кг, гарантировав сборной Казахстана вторую медаль Паралимпиады-2020.

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    Спорт Олимпиада Япония
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