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    Казахстанская молодежка проведет матч против Кыргызстана

    16 Марта 2022, 05:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежная сборная Казахстана в рамках подготовки к отборочному матчу Евро-2023 против Шотландии проведет товарищескую встречу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФФ.

    Учебно-тренировочный сбор нашей команды стартует 18 марта в Талгаре. 24 марта запланирована контрольная игра против олимпийской сборной Кыргызстана U-23. Начало встречи — в 17:00. По обоюдному решению сторон встреча пройдет в закрытом режиме.

    Отметим, матч между молодежными сборными Казахстана и Шотландии состоится 29 марта на Центральном стадионе г. Алматы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Кыргызстан Футбол
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