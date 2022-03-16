Казахстанская молодежка проведет матч против Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежная сборная Казахстана в рамках подготовки к отборочному матчу Евро-2023 против Шотландии проведет товарищескую встречу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Учебно-тренировочный сбор нашей команды стартует 18 марта в Талгаре. 24 марта запланирована контрольная игра против олимпийской сборной Кыргызстана U-23. Начало встречи — в 17:00. По обоюдному решению сторон встреча пройдет в закрытом режиме.

Отметим, матч между молодежными сборными Казахстана и Шотландии состоится 29 марта на Центральном стадионе г. Алматы.