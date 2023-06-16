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    Казахстанская молодежь встретилась со спецпредставителем Евросоюза по Центральной Азии

    16 Июня 2023, 19:38

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В четверг в Брюсселе молодежная делегация Казахстана в составе представителей общественного объединения «Ұлан-ғайыр Дала Елі», «Ассамблея жастары» и «Maqsut Narikbayev University» (КАЗГЮУ) провела встречу со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакалой, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Встреча состоялась в здании Европейской службы внешних действий европейской столицы.

    Казахстанцы рассказали европейским дипломатам о возможности активизации молодёжного и неправительственного сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом.

    Со своей стороны, Т.Хакала выразила заинтересованность Европейской службы внешних действий в поддержке контактов между молодежными объединениями ЕС и Казахстана.

    Спецпредставитель ЕС Т.Хакала прокомментировала МИА «Казинформ» прошедшую встречу.

    «Мне было приятно принимать делегацию молодежи из Казахстана. До Брюсселя молодые люди посетили Страсбург и Париж. Это хорошо, что мы улучшаем активные контакты среди молодежных представителей. Потому что, сегодняшняя молодежь представляет следующее поколение. Это наше будущее завтра, люди, которые будут принимать и реализовывать решения. Поэтому важно активизировать сотрудничество в данном направлении. И я думаю, что мы можем сделать многое в будущем», - сказала европейский дипломат.

    Представитель общественного объединения «Ұлан-ғайыр Дала Елі» Валихан Бахретдинов также отметил важность углубления сотрудничества между ЕС и Центральной Азией по линии молодежи. Он добавил, что в ходе встречи помимо сотрудничества между РК и ЕС затрагивались вопросы сотрудничества между молодежными объединениями государств Центральной Азии.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Бельгия Молодежь
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