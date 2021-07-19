Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Казахстанская модель общественного согласия: лучшие научные проекты признали в Карагандинской области

    19 Июля 2021, 17:46

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Подведены итоги областного конкурса на лучший научный проект, посвященный казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщили в пресс-службе КГУ «Қоғамдық келісім», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Основная цель конкурса - поддержка научно-исследовательской работы ученых, экспертов, докторантов и магистрантов в контексте подготовки научных исследований, направленных на аккумуляцию идей мира и согласия.

    На конкурс было подано более 15 заявок из числа молодых исследователей, магистрантов, докторантов, работников учебных заведений и общественных деятелей Карагандинской области в возрасте до 35 лет. В конкурсе приняли участие по следующим направлениям:

    - 30-летие Независимости Республики Казахстан: вызовы, достижения, практика;

    - Идея мира и согласия в контексте глобальных инициатив Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева;

    - Ассамблея народа Казахстана как институт укрепления и развития межэтнического и межконфессионального единства и согласия;

    - Вклад казахской интеллигенции в становлении национальной государственности;

    Путь к безъядерному миру. Экологическая безопасность и социальная инициатива «Таза табиғат».

    Мероприятие было организовано Ассамблеей народа Казахстана и КГУ «Қоғамдық келісім» управления внутренней политики Карагандинской области.

    Перед озвучиванием итогов конкурса руководитель КГУ Қоғамдық келісім Айгерим Исбекова отметила что, задачи проекта это – поддержка талантливых молодых ученых и экспертов в сфере государственной политики по обеспечению общественного согласия и общенационального единства, оказание содействия в издании учебно-методических пособий, научных разработок по укреплению общественного согласия, казахстанской идентичности. Она поздравила участников и пожелала удачи.

    Лучшими признаны следующие проекты:

    Автор (Деятельность Республики Казахстан по поддержанию и обеспечению доктрины безъядерного мира), магистр социальных наук, лаборант кафедры «Всемирной истории и международных отношений», исторический факультет Карагандинского университета им. академика Е.А. Букетова Рустем Сманов;

    Автор (Ахмет Байтұрсыновтың «Әдебиет танытқыш» еңбегіндегі сөз өнерінің теориялық мәселелері), магистр педагогических наук, преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Карагандинского университета казпотребсоюза Асель Кожакметова;

    Автор (История и современность корейцев живущих на территории Казахстана), магистрант физика-математического факультета, Карагандинского университета им. академика Е.А. Букетова Айбын Жаманхан;

    Автор (Қазақтардың мәдени-шаруашалық кешеніндегі орталық қазақстанның сауда тарихы), аспирант, учитель Истории Казахстана и Всемирной истории КГУ СОШ №86 Ерлан Артыкбаев;

    Автор («Қазақ тілін үйренуге жағымды әсер ететін факторлар мен жағдайлар»), магистр педагогических наук, учитель казахского языка и литературы КГУ СОШ №2 Осакаровского района Алия Мустафина;

    Автор (Қазақстанда көпбалалы отбасылардың әлеуметтік мәселелерін шешудегі мемлекеттік саясат), магистр социальных наук, научный лаборант КГУ СОШ №66 Аида Екпинбай.

    По словам организаторов, практическая значимость проекта заключается в том, что результаты исследовательской работы могут быть применены как преподавателями, так и студентами при подготовке и проведении цикла классных и кураторских часов, семинаров и круглых столов в учебных заведениях о роли и деятельности Ассамблеи народа Казахстана.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Карагандинская область Образование Наука Регионы 30 лет Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Новые кадровые назначения в Казахстане
    4 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус