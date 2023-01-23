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    Казахстанская лыжница выиграла вторую медаль на Универсиаде-2023

    23 Января 2023, 00:59

    ЛЕЙК-ПЛЭСИД. КАЗИНФОРМ - На Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде (США) у лыжниц прошла гонка с массовым стартом на 15 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстан представляли шесть спортсменок: Ксения Шалыгина, Надежда Степашкина, Лаура Киныбаева, Айша Ракишева, Анастасия Ротова и Мария Люфт. Лучший результат из них показала Ксения Шалыгина - она выиграла бронзовую медаль, уступив лидеру 11.7 секунды. «Золото» завоевала эстонская лыжница Мариэль Пуллес, серебряной призеркой стала американка Кендалл Крамер (+0.4 секунды).

    Для Ксении Шалыгиной это вторая медаль на Универсиаде в Лэйк-Плэсид: ранее она в составе женской сборной вместе Айшей Ракишевой и Надеждой Степашкиной завоевала «бронзу» в эстафете.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Универсиада
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