Казахстанская лыжница стала 63-й в масс-старте «Тур де Ски» в Оберстдорфе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На лыжной многодневке «Тур де Ски», в немецком Оберстдорфе, завершился масс-старт на десять километров свободным стилем у женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Победу в женском масс-старте одержала американка Джессика Диггинс. Второй на финише была Фрида Карлссон из Швеции. Замкнула тройку лидеров россиянка Татьяна Сорина.
Единственная представительница Казахастана, принявшая участие в гонке, Ксения Шалыгина финишировала 63-й.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Оберстдорф (Германия).
Масс-старт. 10 километров. Женщины. Свободный стиль.
1. Джессика Диггинс (США) — 21:30.8
2. Фрида Карлссон (Швеция) — +0.5
3. Татьяна Сорина (Россия) — +0.8
63. Ксения Шалыгина (Казахстан) — +2:47.0.