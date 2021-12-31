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    Казахстанская лыжница стала 63-й в масс-старте «Тур де Ски» в Оберстдорфе

    31 Декабря 2021, 22:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На лыжной многодневке «Тур де Ски», в немецком Оберстдорфе, завершился масс-старт на десять километров свободным стилем у женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победу в женском масс-старте одержала американка Джессика Диггинс. Второй на финише была Фрида Карлссон из Швеции. Замкнула тройку лидеров россиянка Татьяна Сорина.

    Единственная представительница Казахастана, принявшая участие в гонке, Ксения Шалыгина финишировала 63-й.

    Лыжные гонки. «Тур де Ски». Оберстдорф (Германия).

    Масс-старт. 10 километров. Женщины. Свободный стиль.

    1. Джессика Диггинс (США) — 21:30.8

    2. Фрида Карлссон (Швеция) — +0.5

    3. Татьяна Сорина (Россия) — +0.8

    63. Ксения Шалыгина (Казахстан) — +2:47.0.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Германия
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