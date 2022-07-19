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    Казахстанская легкоатлетка выступила в марафоне на чемпионате мира в США

    19 Июля 2022, 18:00

    ЮДЖИН. КАЗИНФОРМ - В США в рамках чемпионата мира по легкой атлетике, проходящего в штате Орегон, состоялся очередной соревновательной день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстанская легкоатлетка Жанна Мамажанова приняла участие в марафоне. Она преодолела дистанцию за 2:31:15. Это позволило ей занять итоговое 21-е место из 32-х финишировавших спортсменок. Жанна Мамажанова - спортсмен-инструктор штатной команды Спортивного комитета Министерства обороны РК - Центрального спортивного клуба армии.

    Казахстанка Ольга Сафронова не смогла преодолеть квалификацию в беге на 200 метров. В первом забеге она финишировала седьмой, показав результат 23.50.


    Фото: olympic.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт США Легкая атлетика
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