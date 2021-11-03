Казахстанская легкоатлетка стала третьей на полумарафоне Marseille — Cassis

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская легкоатлетка, участница Олимпийских игр в Токио Жанна Мамажанова стала третьей на международном полумарафоне Marseille - Cassis, который проходил в городе Марсель (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Успеха спортсменка добилась в дистанции 20 км. Мамажанова показала результат 1 час 16 минут 28 секунд и поднялась на третью ступень пьедестала.

Первое и второе места заняли представительницы Франции Мекдес Вольдю и Лив Вестфаль соответственно.

Фото: altayathletics