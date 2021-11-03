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    21:24, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанская легкоатлетка стала третьей на полумарафоне Marseille — Cassis

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская легкоатлетка, участница Олимпийских игр в Токио Жанна Мамажанова стала третьей на международном полумарафоне Marseille - Cassis, который проходил в городе Марсель (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Успеха спортсменка добилась в дистанции 20 км. Мамажанова показала результат 1 час 16 минут 28 секунд и поднялась на третью ступень пьедестала.

    Первое и второе места заняли представительницы Франции Мекдес Вольдю и Лив Вестфаль соответственно.

    Фото: altayathletics


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