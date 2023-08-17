Казахстанская компания попала под санкции США: в Миннацэкономики объяснили причины

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Согласно сведениям Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, указанному предприятию не выдавались лицензии, разрешения на перемещение специфических товаров, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Министерстве Нацэкономики РК, компания «Defence Engineering» действительно внесена Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в санкционный cписок SDN. Предприятие зарегистрировано в Астане. На сегодня оно неактивное. По информации Министерства финансов РК, деятельность компании приостановлена с 14.02.2021 года.

Согласно сведениям Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, указанному предприятию не выдавались лицензии, разрешения на перемещение специфических товаров.

«Мы связываем включение компании в санкционный список с нахождением под санкциями США ее владельца Ашота Мкртычева, который не является резидентом Казахстана. Включение компании в санкционный список носит технический характер. Данное лицо покинуло территорию РК 7 марта 2020 года, после чего его въезд в страну не осуществлялся.

Помимо «Defence Engineering», под санкции также попали две его компании, зарегистрированные в других юрисдикциях.

Мы на связи и на постоянном контакте с западными партнерами. По данной компании будут приняты соответствующие меры», - сообщили в пресс-службе ведомства.