Казахстанская каратистка уступила во втором бою Олимпиады-2020

Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов
ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Представительница Казахстана в каратэ Молдир Жанбырбай продолжает выступление на Олимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Во втором бою группового этапа в весовой категории до 55 кг Молдир встречалась с австрийкой Беттиной Планк и уступила со счетом 3:4. Впереди ее ждет поединок с украинской спортсменкой Анжеликой Терлюгой.
В предыдущем бою Жанбырбай оказалась сильнее Радвы Сайед из Египта — 7:2.
Для выхода в полуфинал необходимо занять первое или второе место в каждой подгруппе.
Ранее казахстанский каратист Дархан Агадилов стал абсолютным победителем группового раунда Олимпийского турнира.
Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов
Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов