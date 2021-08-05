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    Казахстанская каратистка уступила во втором бою Олимпиады-2020

    5 Августа 2021, 15:28

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Представительница Казахстана в каратэ Молдир Жанбырбай продолжает выступление на Олимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во втором бою группового этапа в весовой категории до 55 кг Молдир встречалась с австрийкой Беттиной Планк и уступила со счетом 3:4. Впереди ее ждет поединок с украинской спортсменкой Анжеликой Терлюгой.

    В предыдущем бою Жанбырбай оказалась сильнее Радвы Сайед из Египта — 7:2.

    Для выхода в полуфинал необходимо занять первое или второе место в каждой подгруппе.

    Ранее казахстанский каратист Дархан Агадилов стал абсолютным победителем группового раунда Олимпийского турнира.

    Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов

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    Спорт Олимпиада Япония
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