Казахстанская каратистка уступила во втором бою Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Представительница Казахстана в каратэ Молдир Жанбырбай продолжает выступление на Олимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во втором бою группового этапа в весовой категории до 55 кг Молдир встречалась с австрийкой Беттиной Планк и уступила со счетом 3:4. Впереди ее ждет поединок с украинской спортсменкой Анжеликой Терлюгой.

В предыдущем бою Жанбырбай оказалась сильнее Радвы Сайед из Египта — 7:2.

Для выхода в полуфинал необходимо занять первое или второе место в каждой подгруппе.

Ранее казахстанский каратист Дархан Агадилов стал абсолютным победителем группового раунда Олимпийского турнира.