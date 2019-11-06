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    Казахстанская IT-разработка Okoo выявила погрешности на первой республиканской STEM олимпиаде

    6 Ноября 2019, 10:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская IT-разработка по отслеживанию аккуратности проведения тестов и олимпиад Okoo выявила читинг (академическая неточность) при проведении первой республиканской STEM олимпиады.

    Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал заместителя акима столицы Малики Бектуровой.

    Так, во время соревнований программа присвоила одинаковое количество баллов за решение одной задачи по программированию, то есть был выявлен идентичный код у двух команд. В итоге решили не дисквалифицировать команду, но аннулировать очки и дали предупреждение.

    Окоо – это алгоритмы искусственного интеллекта для персонализации обучения информатике. Система позволяет в режиме реального времени осуществлять проверку выполненных заданий и присваивать очки (баллы) за правильность и скорость их выполнения.

    Данный стартап стал победителем в рамках Astana Innovations Challenge и Seedstars World Tour. Софт уже сегодня внедряется в школах города, а мы и дальше будем поддерживать развитие казахстанских айти-продуктов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Акимат Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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