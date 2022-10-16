Казахстанская гимнастка завоевала «бронзу» на Гран-при в Чехии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гимнастка из Казахстана Сабина Бакатова завоевала медаль на этапе Гран-при в чешском Брно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сабина Бакатова взяла «бронзу» в финале с лентой на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Чехии. «Золото» завоевала словенская гимнастка Екатерина Веденеева, а «серебро» — Лили Рамоначо из Франции.

18-летняя казахстанская гимнастка является мастером спорта международного класса. В марте текущего года Бакатова завоевала бронзовую медаль на престижном турнире Кубок Афродиты в Греции.

Фото и видео: instagram.com/kazteam_official















