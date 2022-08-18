Казахстанская гимнастка выиграла три медали на Играх исламской солидарности

КОНЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская гимнастка Аида Бауржанова выиграла три медали на Играх исламской солидарности, которые проходят в Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации гимнастики.

«Представительница команды Казахстана по спортивной гимнастике Аида Бауржанова завоевала три медали на Играх исламской солидарности в Турции. Аида выиграла «золото» в вольных упражнениях, «серебро» на бревне и «бронзу» на брусьях», - сообщили в Казахстанской федерации гимнастики.





Фото: www.instagram.com/kazgymfederation



