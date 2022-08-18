Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт
Казахстанская гимнастка выиграла три медали на Играх исламской солидарности
18 Августа 2022 21:24

Казахстанская гимнастка выиграла три медали на Играх исламской солидарности

КОНЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская гимнастка Аида Бауржанова выиграла три медали на Играх исламской солидарности, которые проходят в Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации гимнастики.

«Представительница команды Казахстана по спортивной гимнастике Аида Бауржанова завоевала три медали на Играх исламской солидарности в Турции. Аида выиграла «золото» в вольных упражнениях, «серебро» на бревне и «бронзу» на брусьях», - сообщили в Казахстанской федерации гимнастики.


Фото: www.instagram.com/kazgymfederation


Новости по теме
Казахстанская гимнастка завоевала пять медалей на турнире в Венгрии
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала три медали в Венгрии
Казахстан с 15 медалями завершил чемпионат Азии по таеквондо среди кадетов
Читайте также
Определились победители турнира по настольному теннису в Нур-Султане
Елена Рыбакина проиграла на старте US Open
Жанибеку Алимханулы официально анонсировали первую защиту титула чемпиона мира
«Барыс» сообщил о подписании четырех хоккеистов
Назван состав сборной Казахстана по греко-римской борьбе на чемпионат мира
Дмитрий Попко успешно стартовал на турнире в Мальорке
Центральный ансамбль Министерства обороны Казахстана выступил с концертом в Анкаре
Казахстанец потерпел поражение на старте турнира в Тулузе
Новости партнеров
Популярное
1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
3 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
4 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив