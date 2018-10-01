Казахстанская федерация футбола получит от УЕФА 750 тысяч евро

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - УЕФА увеличит выплаты солидарности и бонусные выплаты для 55 ассоциаций, участвующих в Лиге наций, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на официальный сайт главной футбольной организации Старого Света.

Отмечается, что выплаты солидарности повысятся на 50% всем 55 ассоциациям, чьи сборные участвуют в турнире. Предусмотрено также увеличение выплат для победителей групп в лигах A, B, C и D. Бонусные призовые для обладателей первых мест будут увеличены также на 50%.

Таким образом, за участие в турнире команды из лиги А получат € 2,25 млн, из лиги B - € 1,5 млн, С - € 1,125 млн, D - € 0,75 млн. Команды, которые победят в своих группах, получат к тому же призовые в размере выплат за выступление в своей лиге. Следовательно, доход казахстанской федерации футбола может быть удвоен, если нашей сборной удастся завоевать первую строчку в своей группе.

Были увеличены выплаты и для победителей четырех групп лиги А, которые сыграют в июне 2019 года в финальной стадии Лиги наций. Команда, занявшая в финальной стадии четвертое место, получит € 2,5 млн, третье место - € 3,5 млн, финалист - € 4,5 млн, победитель - € 6 млн. Таким образом, итоговый победитель Лиги наций получит после финальной стадии € 10,5 млн.

Напомним, что уже 13 октября подопечные Станимира Стоилова сыграют на выезде со сборной Латвии, а 3 дня спустя примут на своем поле команду Андорры. Билеты на этот матч уже можно приобрести онлайн. С составом приглашенных в нашу команду футболистов можно ознакомиться здесь. Сам главный тренер сборной Казахстана уже отметил, что ищет свежую кровь для национальной дружины.