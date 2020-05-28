Казахстанская федерация триатлона запустила проект TEMIRADAM Training

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация триатлона официально объявила о запуске проекта TEMIRADAM Training, передает МИА Казинформ со ссылкой на olympic.kz.

TEMIRADAM Training – это серия тренировочных гонок, которые будут проводиться в парках и других локациях города Нур-Султан. Проект является альтернативой соревнований, которые пока невозможны в период пандемии.

Во время проведения TEMIRADAM Training будут организованы транзитные зоны вместимостью с расстоянием между участниками в два метра. Мероприятия будут проводиться по триатлону, дуатлону и другим дисциплинам, а также на разных дистанциях. Перед стартом каждого TEMIRADAM Training будут опубликованы детали по дистанции и карта.

Каждый желающий может испытать свои силы в TEMIRADAM Training.

Первый TEMIRADAM Training пройдет 31 мая с 8.00 до 13.00 ч. Дисциплина: дуатлон, дистанция - 5 километров бег, 20 километров вело, 2,5 км бег.

Место проведения: вдоль шоссе Каркаралы по направлению в поселок Косшы. Ссылка на точное местоположение здесь.

Для того, чтобы принять участие, нужно выполнить следующие обязательные условия, касающиеся также безопасности:

- Соблюдать масочный режим, правила гигиены и дистанцию.

- Зарегистрироваться в Kazakhstan Triathlon Federation Club в приложении Strava.

- Предоставить ссылку на аккаунт в Strava (можно на месте проведения).

- Иметь при себе весь необходимый спортивный инвентарь и питание.

- Наличие пульсометра и GPS трекера в Strava обязательны.

- Соблюдать дистанцию в 1 метр перед входом в транзитную зону и 2 метра в транзитной зоне.

- Соблюдать дистанцию во время движения на этапах тренировки. Минимальное расстояние между участниками на велосипедном этапе – 10 метров, на беговом – 2 метра.

- Строго придерживаться сторон движения согласно схемы маршрута (будет публиковаться перед каждым TEMIRADAM Training).

Все этапы дуатлона должны быть загружены в Strava как велосипедная тренировка без пауз на прохождение транзитной зоны или какие-либо остановки.

За участие и победу в TEMIRADAM Training не будут присваиваться рейтинговые очки и не предусмотрены призовые места и подарки.