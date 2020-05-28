Казахстанская федерация триатлона запустила проект TEMIRADAM Training
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация триатлона официально объявила о запуске проекта TEMIRADAM Training, передает МИА Казинформ со ссылкой на olympic.kz.
TEMIRADAM Training – это серия тренировочных гонок, которые будут проводиться в парках и других локациях города Нур-Султан. Проект является альтернативой соревнований, которые пока невозможны в период пандемии.
Во время проведения TEMIRADAM Training будут организованы транзитные зоны вместимостью с расстоянием между участниками в два метра. Мероприятия будут проводиться по триатлону, дуатлону и другим дисциплинам, а также на разных дистанциях. Перед стартом каждого TEMIRADAM Training будут опубликованы детали по дистанции и карта.
Каждый желающий может испытать свои силы в TEMIRADAM Training.
Первый TEMIRADAM Training пройдет 31 мая с 8.00 до 13.00 ч. Дисциплина: дуатлон, дистанция - 5 километров бег, 20 километров вело, 2,5 км бег.
Место проведения: вдоль шоссе Каркаралы по направлению в поселок Косшы. Ссылка на точное местоположение здесь.
Для того, чтобы принять участие, нужно выполнить следующие обязательные условия, касающиеся также безопасности:
- Соблюдать масочный режим, правила гигиены и дистанцию.
- Зарегистрироваться в Kazakhstan Triathlon Federation Club в приложении Strava.
- Предоставить ссылку на аккаунт в Strava (можно на месте проведения).
- Иметь при себе весь необходимый спортивный инвентарь и питание.
- Наличие пульсометра и GPS трекера в Strava обязательны.
- Соблюдать дистанцию в 1 метр перед входом в транзитную зону и 2 метра в транзитной зоне.
- Соблюдать дистанцию во время движения на этапах тренировки. Минимальное расстояние между участниками на велосипедном этапе – 10 метров, на беговом – 2 метра.
- Строго придерживаться сторон движения согласно схемы маршрута (будет публиковаться перед каждым TEMIRADAM Training).
Все этапы дуатлона должны быть загружены в Strava как велосипедная тренировка без пауз на прохождение транзитной зоны или какие-либо остановки.
За участие и победу в TEMIRADAM Training не будут присваиваться рейтинговые очки и не предусмотрены призовые места и подарки.
- Свыше тысячи жителей столицы выздоровели от коронавируса
- Как трудоустроиться онлайн в столице
- Одну из столичных улиц перекроют до 17 июня
- МФЦА: бюджет Центра на 2020 год не изменился и составляет 13,1 млрд тенге
- В Нур-Султане детей с ограниченными возможностями смогут лечить иппотерапией
- World Archery запускает вторую серию виртуальных соревнований
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана