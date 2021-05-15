Казахстанская экономика вышла на положительную динамику роста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В экономике Казахстана по итогам четырех месяцев 2021 года отмечается положительная динамика роста. Причем восстановление отмечается во всех отраслях экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целом темпы роста ВВП за январь-апрель текущего года составили 0,7%. При этом наибольший вклад в рост ВВП внес несырьевой сектор. В частности, обеспечены устойчивые темпы роста в обрабатывающей промышленности. По результатам четырех месяцев текущего года рост составил более 7%. Высокие темпы роста отмечены в таких отраслях, как машиностроение, производстве автомобилей, локомотивов и вагонов, электрического оборудования, электронного и оптического оборудования. Динамика роста также коснулась и хмической промышленности на 11,2%, легкой промышленности на 4,9%, включая производство одежды, производство продуктов питания. Обеспечены устойчивые и высокие темпы роста в строительном секторе, включая производство строительных материалов.

Также перевыполнен план доходов по государственному бюджету: по данным Минфина, в казну государства за четыре месяца этого года поступило более 3 трлн тенге, то есть план исполнен на 117,1%. В республиканский же бюджет поступило около 2 трлн тенге.

В целом план доходов перевыполнен на 120 млрд тенге.

По словам министра финансов Ерулана Жамаубаева, перевыполнение обеспечено в основном за счет налога на добавленную стоимость на импорт, экпортной таможенной пошлины на нефть и корпоративного подоходного налога

«Постепенное оживление экономической активности в мире отразилось на увеличении цен на основные экспортные товары. Это привело к увеличению сумм заявленных авансовых платежей», - пояснил он.

Отмечается положительная динамика роста и в сельском хозяйстве на 3%.

Как отмечают в Правительстве, на фоне повышения привлекательности отрасли, инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания увеличились более чем на 50%. Одним из наиболее значимых факторов роста экономики стала положительная динамика в секторе услуг. Так, рост отмечен в таких отраслях, как торговля (5,7%), связь (11,1%), операции с недвижимым имуществом (1,3%), финансовая и страховая деятельность (1,6%).

«Положительный рост экономики является важнейшим индикатором результативности реализации мер по сдерживанию пандемии, а также поддержке частного сектора и производственного потенциала страны. Важно сохранить и ускорить заданные темпы роста экономики в последующие месяцы», - подчеркнул Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

Вместе с тем глава Правительства поручил акимам регионов уделить особое внимание стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, обеспечить увеличение финансирования форвардных закупок продовольствия за счет местного бюджета.

Глава Кабмина поручил продолжить привлечение как внутренних, так и внешних инвестиций, особенно в несырьевые отрасли. Дано поручение продолжить поддержку дальнейшего развития малого и среднего бизнеса, обеспечения занятости населения, что должно привести к повышению доходов населения.

Был затронут также и вопрос эффективного управления госактивами.

«Комплексным планом приватизации до 2025 года предусмотрена реализация 673 объектов. За отчетный период 22 объекта продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа», - сообщил Ерулан Жамаубаев.

Согласно данным ведомства, 20 объектов сейчас находятся на торгах, пять объектов направлено на ликвидацию и более 600 предстоят к реализации.



