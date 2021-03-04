Казахстанская делегация во главе с Ералы Тугжановым прибыла с рабочим визитом в Ташкент

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня с рабочим визитом Ташкент посетила казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Ералы Тугжановым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В здании правительства Узбекистана Ералы Тугжанов провел переговоры с заместителем Премьер-Министра Республики Узбекистан Бехзодом Мусаевым, в рамках которых обсуждены вопросы дальнейшего предотвращения распространения коронавирусной инфекции и улучшения эпидемиологической ситуации, а также казахстанско-узбекские отношения с акцентом на перспективы их развития в сфере здравоохранения и научно-образовательной области.

«С начала пандемии все государства, в том числе наши страны, столкнулись с непростой проблемной ситуацией, которую нужно было решать в оперативном порядке. У нас был создана специальная государственная комиссия под руководством Премьер-Министра, в рамках которой рассматривались все необходимые оперативные вопросы. В первую очередь, конечно, вопросы лекарственного обеспечения. Сегодня уже около 900 лекарственных препаратов мы производим у себя. За 25 дней мы построили две инфекционные больницы в Нур-Султане и Алматы, и сейчас инфекционные стационары, соответствующие современным требованиям, есть во всех регионах страны», - сказал Е.Тугжанов.

Он отметил, что пандемия коронавируса неизбежно заставила пересмотреть условия оказания медицинской помощи и в целом изменить формат системы здравоохранения.

«По здравоохранению у нас имеются кардинальные изменения, пересмотрены подходы к организации оказания первичной медицинской помощи, с учетом широкой мобильности и доступности, особенно в отдаленных регионах. Внедряется через цифровизацию проект «Ashyq», чтобы запустить бизнес-сферу. В Карагандинском регионе налажен выпуск российской вакцины «Спутник V», где уже произведено 10 тысяч доз вакцины», - подчеркнул глава казахстанской делегации.

В свою очередь заместитель Премьер-Министра Узбекистана озвучил складывающуюся эпидемиологическую ситуацию в стране и принимаемые в этой связи меры, а также отметил отдельные достижения Узбекистана в фармацевтической отрасли.

«С учетом эпидемиологической ситуации в два раза увеличена служба скорой медицинской помощи, построены несколько стационаров с общим количеством 4 тысячи мест. Самое главное - были запущены распределительные центры во всех регионах, которые принимали граждан, оперативно оказывали первую помощь и потом распределяли на последующее лечение. В настоящее время с учетом имеющихся разработок в фармацевтической отрасли Узбекистана, нам очень интересен казахстанский опыт в фарминдустрии», - отметил Б. Мусаев.

На переговорах в составе казахстанской делегации участвовали министр здравоохранения РК Алексей Цой, вице-министр образования и науки Рустем Бигари, а также председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова.









