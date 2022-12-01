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    Казахстанская делегация участвует в Центральноазиатском инвестиционном форуме в Японии

    1 Декабря 2022, 15:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Токио по приглашению Европейского банка реконструкции и развития и Правительства Японии казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра – министром финансов Республики Казахстан Е. Жамаубаевым принимает участие в Центральноазиатском инвестиционном форуме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    На Форум приглашены представители правительств стран Центральной Азии, Монголии и Японии, руководители деловых кругов и корпораций Японии.

    В ходе пленарного заседания Е. Жамаубаев проинформировал о достижениях государства за годы Независимости, проводимых экономических реформах, текущей экономической ситуации в стране, а также о мерах, предпринимаемых для повышения инвестиционной привлекательности Казахстана.


    На площадке Форума проходит ряд двусторонних встреч с представителями стран, где обсуждаются вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

    Представители казахстанской делегации приняли активное участие в экспертных сессиях Форума.


    Форум придаст импульс в продвижении экономических интересов и привлечения иностранных инвестиций в Казахстан.

    Фото: primeminister.kz
    Правительство РК Экономика Минфин РК Япония Международная деятельность РК Инвестиции
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