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      Международная деятельность Казахстана. Внешняя политика

    Казахстанская делегация приняла участие во встрече глав внешнеполитических ведомств государств ЦА и ЕС

    18 Ноября 2022, 09:57

    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра – министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди приняла участие в 18-й встрече глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Европейского Союза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Делегацию ЕС возглавил вице-президент Еврокомиссии и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелл.

    В ходе встречи делегации обсудили актуальные межрегиональные и глобальные вопросы, в том числе общие вызовы безопасности, включая ситуацию в Афганистане, экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в сферах охраны окружающей среды, водопользования и климата, а также образования, науки и инноваций.

    Глава казахстанской делегации, отметив основные итоги исторической недавней первой встречи глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета в Астане, подчеркнул важность практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Он также обратил внимание участников на важность усиления координации действий сторон с соблюдением взаимных интересов в условиях стремительно меняющейся ситуации в мире и в регионе.

    «Казахстан готов к наращиванию всестороннего сотрудничества и улучшению взаимосвязанности с европейскими партнерами», - сказал М.Тлеуберди. В этой связи, он выступил с предложением к европейской стороне об инициировании новых межрегиональных программ взаимодействия, в том числе в сферах науки, технологий и инноваций.

    Глава МИД также заявил о готовности Казахстана наращивать поставки в Европу редкоземельных металлов, а также предложил взаимодействовать в сфере первичной обработки сырья в Казахстане с целью экспорта готовых продукций, необходимых для высокотехнологических отраслей экономики.

    В положительном ключе был отмечен рост товарооборота Казахстана со странами Центральной Азии и Европейского Союза с начала 2022 года.

    Вместе с тем проведение второго Экономический форума ЦА-ЕС планируется в мае 2023 года в г.Астане.

    Фото: gov.kz
    Центральная Азия МИД РК Узбекистан Евросоюз
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