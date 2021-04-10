Казахстанская делегация приняла участие в заседании министров Тюркского совета в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городе Баку состоялось 3-е заседание министров и высокопоставленных официальных лиц по вопросам информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В заседании в составе казахстанской делегации приняли участие вице-министр информации и общественного развития РК Асхат Оралов, зампредседателя правления АО «РТРК «Qazaqstan» Ильхам Ибрагимов и первый заместитель председателя правления АО «Агентство «Хабар» Ринат Кертаев, а также генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

В мероприятии также приняли участие помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, председатель управления коммуникации Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Кайрат Иманалиев, директор Агентства информации и массовой коммуникации при Администрации Президента Узбекистана Асаджон Ходжаев, государственный секретарь по политике безопасности Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сзтарай.

В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы по укреплению международного сотрудничества в сфере СМИ и содружества тюркоязычных стран.

Асхат Оралов в своем выступлении отметил, что сегодня под эгидой Тюркского совета осуществляется активное сотрудничество в политической, экономической, культурной, образовательной и в других отраслях.

«Казахстан успешно ведет сотрудничество со странами Тюркского совета в сфере медиа и информации. Ежегодно производится обмен телевизионным контентом, в том числе сериальной продукцией и документальными фильмами, направленными на популяризацию общей тюркской культуры и истории. Все усилия, направленные на укрепление сотрудничества тюркоязычных стран, являются приоритетными составляющими в развитии информационной политики Казахстана», - подчеркнул он на заседании.

Вице-министр подчеркнул, что в результате достигнутых договоренностей между Казахстаном и Турцией зрители получат возможность смотреть телесериал о жизни и деятельности Ходжи Ахмета Яссауи. Также, будет вестись работа по созданию нового телевизионного проекта «Қорқыт ата».

Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев также подчеркнул огромную значимость данной встречи. По его словам, заседание министров является продолжением повестки дня Туркестанского саммита, а также подготовкой к предстоящему очередному саммиту в Стамбуле осенью этого года.

«Мы обсудили практически все вопросы, касающиеся сотрудничества между нашими странами в этой сфере. В первую очередь, обсудили и приняли совместный план действий, включающий все наши мероприятия. Во-вторых, мы договорились активно развивать сотрудничество между нашими информагентствами, поскольку в мире происходит очень много различных событий и правильное освещение и интерпретация их с точки зрения интересов наших государств считается важным. В-третьих, наши министры договорились о совместной продукции художественных и документальных фильм, рассказывающих о наших общих традициях и культурах, а также обмене такими продукциями между нашими странами и ознакомление их зарубежной аудиторией», - отметил генсек Тюркского совета.

Участники заседания Тюркского совета позитивно восприняли инициативу о принятии декларации об обозначении города Туркестана духовной столицей тюркского мира на прошедшем неформальном Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Напомним, что заседание министров призвано способствовать решению ряда вопросов, связанных с расширением сотрудничества в области информационной политики и развития СМИ участвующими сторонами.