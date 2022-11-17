Казахстанская делегация приняла участие в памятном митинге в честь подвига героев-панфиловцев

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Делегация представителей Казахстана приняла участие в памятном митинге у мемориала «Героям-панфиловцам» в деревне Дубосеково Московской области, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятиях, прошедших в среду в Волоколамском округе Московской области приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители посольства Казахстана и Кыргызстана в РФ, Министерства обороны и Национальной гвардии РК, общественных организаций Казахстана и России, а также мусульманского и православного духовенства.

Выступая на церемонии, второй секретарь посольства Казахстана в России Руслан Шаймагамбетов отметил, что в дни ВОВ на защиту Родины встали представители всех советских республик. Именно тогда ярко проявилось братство, скрепленное на полях сражений кровью казахского, русского, кыргызского и других народов.





«На фронт из Казахстана было мобилизовано более 1 миллиона 200 тысяч солдат, которые воевали на всех фронтах и внесли свою весомую лепту в приближение Великой Победы, 528 казахстанцев стали Героями Советского Союза, пятеро удостоились этого высокого звания дважды. Подвиг героев-панфиловцев вошел в историю страны как символ массового героизма, бесстрашия и мужества, - сказал дипломат. – Наша сегодняшняя святая обязанность – хранить и чтить память о героизме защитников Отечества».

Координатор Международного панфиловского движения стран СНГ, внучка Героя СССР Ивана Панфилова Айгуль Байкадамова рассказала, что подвиг воинов-панфиловцев является ярким символом героизма советского солдата. Она поблагодарила представителей Волоколамского округа и участников мероприятия за проводимую работу по сохранению памяти защитников отечества.

«Желаю всем сохранять эту священную память. Вечная слава и память павшим за нашу Родину!», – сказала она.

В своем выступлении глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка, напомнил, что именно массовый героизм многонациональной Панфиловской дивизии, которая формировалась в Алматы, остановил врага под Москвой.

«Массовый героизм, это был не один бой 16 ноября - это был апогей этого героизма, который продолжался более полутора месяца. Воины, которые прибывали на фронт имели одну цель - защитить свою родину», - сказал М. Сылка.

В этот же день состоялось возложение цветов на братской могиле «Героев-панфиловцев» в Нелидово, а также к бюстам и мемориалу «Вечный огонь» в Волоколамске. Представители мусульманского и православного духовенства прочли молитвы в память павших воинов-защитников. Памятные мероприятия завершились открытием мемориальной доски погибшим воинам в Исламском культурно-просветительском центре города Волоколамска.



