Казахстанская делегация приняла участие в Международной конференции в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Казахстанская делегация приняла участие в Международной конференции, посвященной 25-летию Конституционного Суда Азербайджанской Республики «Эффективность конституционного контроля за соблюдением обязательств по верховенству права и защите прав человека», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Площадка конференции объединила председателей и судей органов конституционного контроля из 16 государств Европы и Азии, представителей Парламента, Верховного суда и других государственных органов, Омбудсмена, а также научного и адвокатского сообщества Азербайджанской Республики.

Участники обменялись опытом и методикой рассмотрения конституционной жалобы, рассказали о последних изменениях в законодательстве своих стран в целях укрепления идей конституционализма, верховенства права и защиты прав человека.

Казахстанскую сторону на мероприятии представляли Председатель Конституционного Суда Казахстана Эльвира Азимова и судья Кайрат Жакипбаев.

Эльвира Азимова проинформировала иностранных коллег о конституционной реформе по итогам республиканского референдума 2022 года и деятельности Конституционного Суда Республики Казахстан.

«Судьи и законодатели часто сталкиваются с проблемой конфликтующих прав, которые в некоторых случаях представляют собой настоящую конституционную или этическую дилемму. Воссозданный Конституционный Суд Казахстана начал свою работу с 1 января 2023 года. Начало его деятельности совпало с 75-летним юбилеем Всеобщей декларации прав человека. Девиз этого года в связи со знаменательным событием: «Достоинство, свобода и справедливость для всех». Данный девиз можно с уверенностью назвать главным принципом миссии всех органов конституционного контроля», - отметила Азимова в своем выступлении.

Участники конференции в своих выступлениях акцентировали внимание на задачах и инструментах конституционного контроля в целях защиты прав человека обеспечения государственной стабильности и устойчивого развития, справедливости и законности в обществе.

Таким образом, состоявшаяся в Баку Международная конференция наглядно демонстрирует, что вышедшее за последний период на новый уровень казахстанско-азербайджанское сотрудничество активно развивается и в судебной сфере.