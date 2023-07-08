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    Казахстанская делегация приняла участие в конференции ОБСЕ по изменению климата

    8 Июля 2023, 10:36

    ВЕНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация приняла участие в конференции ОБСЕ по изменению климата в Вене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.

    В рамках конференции были обсуждены последствия изменения климата для безопасности и мира, а также последствия напряженности и конфликтов для действий в области климата.

    В мероприятии приняли участие министры, посланники по климату и другие политические деятели высокого уровня государств-участников ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству, а также предствители международных организацийи гражданского общества, эксперты и практики в области климатической безопасности.

    В своем выступлении на полях коференции министр экологии и природных ресурсов З.Сулейменова подчеркнула, что Казахстан всецело поддерживает своевременный призыв ОБСЕ в вопросах предотвращения изменения климата.

    Она отметила, что указом Президента РК принята Стратегия достижения углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года, активно ведется работа по стимулированию внедрения зеленых технологий и проектов, в этом году обновлен Определяемый на национальном уровне вклад страны (ОНУВ), который был дополнен новой главой по адаптации к изменению климата.

    «Казахстан продолжит активно развивать международное сотрудничество в области энергетической безопасности и чистых технологий, разработки технологических стандартов. Это будет способствовать обмену передовым опытом и передаче безуглеродных технологий, позволит объединить научные достижения и экспертизу разных стран и потенциально повысить качество, скорость и эффективность исследований и разработок. В данном контексте призываем принять совместные скоординированные действия на глобальном, региональном и национальном уровнях по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему» - сказала З.Сулейменова.

    Также в рамках мероприятия казахстанская делегация встретилась с главой делегации Великобритании, с заместителем министра иностранных дел Чехии Яном Марианом, с руководством компании Caviar&Prunier Group.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ОБСЕ Внешняя политика Казахстана Экология Международная деятельность РК
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