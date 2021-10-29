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    Казахстанская делегация принимает участие в VI съезде учителей СНГ в Таджикистане

    29 Октября 2021, 11:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская делегация во главе с первым вице-министром образования и науки Шолпан Кариновой принимает участие в VI Съезде учителей и работников образования государств-участников СНГ, который проходит в Душанбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной академии образования имени Ыбрая Алтынсарина.

    Президент Национальной академии образования имени Ыбрая Алтынсарина Гани Бейсембаев в составе делегации выступил с докладом на тему «Горизонт сотрудничества – путь в будущее». Он осветил зарубежный и отечественный опыт применения цифровых технологий в образовании в период пандемии, рассказал, как в Казахстане восполняют пробелы в знаниях детей, а также рассказал о курсе «Глобальные компетенции», который в этом году включен в школьную программу, чтобы формировать у обучающихся современные навыки.

    Также Гани Бейсембаев сообщил, что в настоящее время ведется работа по внедрению проекта «Цифровой учитель» и проводятся исследования по использованию VR/AR-технологий в учебном процессе.

    Кроме того, Академией проводятся исследования по актуальным вопросам развития системы образования, в частности, повышению качества образования обучающихся, обеспечению преемственности содержания образования, инновационной инфраструктуре и др.

    В международном съезде приняли участие руководители министерств и организаций образования стран СНГ, работники сферы образования.

    Планируется, что в 2022 году VII Съезд учителей и работников образования государств-участников СНГ пройдет в Казахстане.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Образование Таджикистан МОН
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