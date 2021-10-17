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    Казахстанская делегация посетила с рабочим визитом Афганистан

    17 Октября 2021, 19:16

    КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе со Специальным представителем Президента по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом посетила город Кабул с рабочим визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Спецпредставитель Президента Казахстана провел встречи с представителями действующей администрации Афганистана Абдул Гани Барадаром и Амир Ханом Муттаки. Были обсуждены вопросы оказания Казахстаном гуманитарной помощи афганскому народу и восстановления торгово-экономических связей.

    Глава казахстанской делегации отметил, что по распоряжению Президента Касым-Жомарта Токаева в Афганистан доставлена гуманитарная помощь в виде 5 тысяч тонн муки. Он также передал предложение Казахстана о предоставлении афганской стороне отечественной вакцины QazVac.

    Ержан Казыхан информировал о шагах, предпринимаемых Казахстаном совместно с агентствами ООН по дальнейшему расширению гуманитарных поставок народу Афганистана.

    Афганская сторона выразила благодарность за оказанную гуманитарную помощь и подчеркнула значимый вклад нашей страны в международные усилия по восстановлению Афганистана.

    В ходе встреч была выражена взаимная заинтересованность в восстановлении традиционных торгово-экономических связей и продолжении образовательных программ в Казахстане для афганских студентов. Представители действующей администрации Афганистана также с интересом восприняли предложение о поставках казахстанской вакцины.

    Ержан Казыхан также встретился со Специальным представителем Генерального секретаря ООН, главой Миссии ООН по содействию Афганистану Деборой Лайонс. Рассмотрены вопросы расширения сотрудничества между Казахстаном и ООН в преодолении гуманитарного и продовольственного кризиса в этой стране.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акорда Афганистан
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