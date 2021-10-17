Казахстанская делегация посетила с рабочим визитом Афганистан

Глава казахстанской делегации отметил, что по распоряжению Президента Касым-Жомарта Токаева в Афганистан доставлена гуманитарная помощь в виде 5 тысяч тонн муки. Он также передал предложение Казахстана о предоставлении афганской стороне отечественной вакцины QazVac.
Ержан Казыхан информировал о шагах, предпринимаемых Казахстаном совместно с агентствами ООН по дальнейшему расширению гуманитарных поставок народу Афганистана.
Афганская сторона выразила благодарность за оказанную гуманитарную помощь и подчеркнула значимый вклад нашей страны в международные усилия по восстановлению Афганистана.
В ходе встреч была выражена взаимная заинтересованность в восстановлении традиционных торгово-экономических связей и продолжении образовательных программ в Казахстане для афганских студентов. Представители действующей администрации Афганистана также с интересом восприняли предложение о поставках казахстанской вакцины.
Ержан Казыхан также встретился со Специальным представителем Генерального секретаря ООН, главой Миссии ООН по содействию Афганистану Деборой Лайонс. Рассмотрены вопросы расширения сотрудничества между Казахстаном и ООН в преодолении гуманитарного и продовольственного кризиса в этой стране.