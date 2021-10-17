Казахстанская делегация посетила с рабочим визитом Афганистан

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе со Специальным представителем Президента по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом посетила город Кабул с рабочим визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Спецпредставитель Президента Казахстана провел встречи с представителями действующей администрации Афганистана Абдул Гани Барадаром и Амир Ханом Муттаки. Были обсуждены вопросы оказания Казахстаном гуманитарной помощи афганскому народу и восстановления торгово-экономических связей.