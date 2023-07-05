Казахстанская делегация посетила MWC Shanghai 2023: каким будет интеллектуальный мир будущего

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Huawei в полной мере проявил себя на выставке MWC Shanghai 2023 «Путеводитель по интеллектуальному миру». В этом году активности компании включали экспериментальный тур, куда входил визит в несколько городов для ознакомления с технологиями и бизнесом компании, а также запуск инновационных продуктов и решений для 5GigaGreen, интеллектуальных опорных сетей 5G, интеллектуальных оптических сетей OptiX, продуктов линии частных коммуникаций + X и других решений для цифровой трансформации, передает МИА «Казинформ».

Почетными участниками мероприятия стала делегация Казахстана из 20 человек. «Сегодня ИКТ-сектор переживает глубокую трансформацию. Именно поэтому МЦРИАП РК содействует сотрудничеству и обмену знаниями, которые стимулируют инновации и обеспечивают плавную интеграцию новых технологий. Примером нашего успешного сотрудничества является подписанный в прошлом году Меморандум о взаимопонимании между МЦРИАП и Huawei Technologies Kazakhstan. Наша совместная работа ускорила внедрение инновационных технологий в приоритетные для страны индустрии и укрепила существующую ИКТ-инфраструктуру. С помощью таких инициатив мы стремимся создать процветающую экосистему, которая станет катализатором инноваций, сотрудничества и увеличения цифровых возможностей страны», отметил участник делегации, представитель МЦРИАП РК.

На MWC Shanghai 2023 Huawei провела круглые столы с операторами и отраслевыми партнерами, обсуждая ускорение процветания 5G, интеллектуальную цифровую трансформацию и переход к эре 5.5G для развития бизнеса, промышленности и социальных ценностей. Компания стремится создать новые ценности для клиентов и укрепить цифровую экономику через постоянное инновационное развитие.

Важность сотрудничества и внедрения новейших технологий для ускорения цифрового прогресса отметил и Гэ Лян, вице-президент Huawei Technologies Kazakhstan: «В Huawei Kazakhstan мы верим в силу и возможности технологий, которые способствуют позитивным изменениям и расширяют возможности общества. Присутствие на выставке MWC в Шанхае подчеркивает нашу приверженность содействию технологическому прогрессу и развитию сотрудничества в рамках глобальной экосистемы. Мы убеждены, что именно благодаря сотрудничеству, открытости и обмену знаниями мы можем вместе создать процветающую цифровую экосистему, которая принесет пользу бизнесу и обществу в целом».

Стенды Huawei на выставке MWC Shanghai 2023

Сабрина Мэнг, финансовый директор и исполняющая обязанности председателя Huawei, выступила с докладом под названием «Воплощая трансформацию 5G». «Цифровая инфраструктура будущего интеллектуального мира будет глубоко интегрирована в каждый аспект нашей жизни, промышленности и общества. Она будет основана не на достижениях отдельных технологий, а скорее на невероятно массивных, сложных системах - слиянии множества элементов. Это потребует системного мышления и проектирования. Cистемные возможности интеграции технологий имеют решающее значение для будущего успеха 5G», отметила она.

Сегодня в мире насчитывается более 1,2 миллиарда пользователей 5G, и операторы, быстро перешедшие на 5G, уже пользуются первой волной преимуществ. На потребительском рынке новые услуги, такие как New Calling, облачные телефоны и 3D без очков, требуют более высокой скорости передачи данных и меньшей задержки. На промышленном рынке развивается экосистема RedCap, расширяется рынок пассивного IoT, и Интернет транспортных средств (IoV) требует более высоких скоростей восходящей линии связи. Ожидается, что в результате применения этих приложений по всем сценариям будет установлено 100 миллиардов соединений. Эти новые модели обслуживания также будут способствовать модернизации отрасли, что создаст вторую волну преимуществ.

Коммерческие услуги 5G появились на рынке 4 года назад, и были внедрены в более чем 17 000 проектов частных сетей по всему миру. Доходы от частных сетей 5G и количество промышленных подключений выросли в 3 раза. Хотя многие услуги 5GtoB были опробованы в Китае, далее они распространились и были коммерчески воспроизведены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Эти услуги позволяют клиентам снизить затраты и повысить эффективность, обеспечивая интеллектуальную цифровую трансформацию в таких отраслях, как производство, шахты, нефтяные месторождения и здравоохранение.

Для отрасли связи ожидается, что технологии 5.5G в 10 раз улучшат возможности сетей и создадут в 100 раз больше возможностей для бизнеса операторов. В этом году на выставке MWC Shanghai компания Huawei демонстрирует 4 главные функции 5.5G - нисходящую связь 10 Гбит/с, восходящую связь 1 Гбит/с, 100 миллиардов соединений и искусственный интеллект. Компания также изучает 5 областей подключения, которые, как ожидается, станут основными благодаря 5.5G - подключение для людей, для вещей, для транспорта, для промышленности и для домов. Huawei уже помогает ряду операторов по всему миру начать коммерческую проверку 5.5G. Индустрия 5.5G будет быстро развиваться, поскольку первый выпуск стандартов 5.5G ожидается в первой половине 2024 года, а соответствующие технологии уже прошли всестороннюю проверку.

С 28 по 30 июня на площадке MWC Shanghai 2023 мировые операторы, эксперты отрасли и лидеры мнений погрузятся в темы ускорения процветания 5G, продвижения к эре 5.5G и интеллектуальной цифровой трансформации. 5.5G создает новую ценность для бизнеса в таких областях, как соединение людей, Интернет вещей (IoT) и Интернет транспортных средств (IoV), поддерживая бесчисленные отрасли промышленности в их движении к интеллектуальному миру. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2023.