Казахстанская делегация посетила мавзолей аль-Фараби в Дамаске

ДАМАСК. КАЗИНФОРМ - В целях реализации государственной программы «Рухани жаңғыру» и статьи «Семь граней великой степи» Елбасы Н.А. Назарбаева, делегация из Казахстана в рамках подготовки к празднованию 1150-летия со дня рождения великого мыслителя Абу Насра аль-Фараби посетила город Дамаск в Сирии, передает МИА «Казинформ».

Визит состоялся благодаря поддержке Посольства РК в Ливане и Почетного Посла Республики Сирия в Казахстане.

Цель визита - ознакомление с состоянием культурно-исторического центра и мавзолея аль-Фараби, построенного казахстанской стороной, обсуждение вопросов подготовки и проведения в 2020 году празднования 1150-летия великого мыслителя Абу Насра аль-Фараби. Продвижение общих исторических и культурных ценностей дружественных стран и создание эффективной платформы взаимодействия.

В состав казахстанской делегации, которую возглавлял ректор КазНУ им. аль-Фараби академик Галым Мутанов, вошли депутат Сената Парламента РК Алимжан Куртаев, декан факультета востоковедения КазНУ Ыктияр Палторе, а также съемочные группы известного кинорежиссера Сергея Азимова и национального телеканала «Qazaqstаn».

В ходе визита состоялась встреча с мэром г.Дамаск, с которым состоялся обмен мнениями о будущей деятельности культурно-исторического центра и мавзолея аль-Фараби. Галым Мутанов выразил огромную благодарность руководству города за сохранение здания в тяжелых военных условиях и особую заинтересованность в возобновлении научно-образовательных и культурных связей с вузами Сирии.

«Дружественные отношения между Казахстаном и Сирией имеют глубокие исторические корни. Наш великий предок аль-Фараби, который родился на казахской земле в городе Отырар и султан Захир Бейбарс покоятся на святой земле Дамаска. Эти выдающиеся личности служат духовным и культурным мостом, сближающим наши страны, и выступают ярким примером для нашей молодежи», - отметил академик Галым Мутанов.

Мэр Дамаска подчеркнул готовность оказывать всемерную поддержку сближению и укреплению взаимных дружеских отношений, развитию сотрудничества в сфере науки и образования.

В ходе визита казахстанская делегация посетила Университет Дамаска, ректор которого профессор Мухаммед Махир Кабакиби тепло принял гостей из Казахстана. Он отметил, что очень рад встретиться с делегацией университета, который с честью носит имя великого мыслителя аль-Фараби, и выразил уверенность в успешном развитии взаимовыгодных отношений. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и проведения юбилейных мероприятий, посвященных аль-Фараби.

Ректор КазНУ Г.Мутанов подчеркнул особую актуальность философских идей аль-Фараби в формировании добродетельного общества в современном мире, а также важную роль в этом университетов, которые должны давать молодежи не только знания, но и воспитывать их как граждан мира с высокими духовными и нравственными качествами. Он отметил, что в этой связи КазНУ разработал модель университета нового поколения - «Университет 4.0», основанную на симбиозе инновационно-технологической и духовно-нравственной платформ. В основе модели заложены идеи аль-Фараби о добродетельном обществе. Данный проект был представлен в штаб-квартире ООН в г.Нью-Йорк, где было предложено распространить его на международном уровне.

В ходе встречи представители университета Дамаск также были ознакомлены с проектом КазНУ «Формирование граждан добродетельных обществ. Миссия современных университетов», реализуемого совместно с Альянсом цивилизаций ООН. Большой интерес вызвала деятельность научно-образовательных центров и домов аль-Фараби, открытых КазНУ в Турции, Египте, Италии, КНР, Индии, Болгарии и других странах.

В ходе визита казахстанская делегация провела круглый стол в Международной академии Сирии, где были рассмотрены творческое наследие и жизнедеятельность великого мыслителя Абу Насра аль-Фараби, его философские взгляды и значение для человеческой цивилизации. На мероприятии было принято решение назвать большой зал Международной академии, где проходил круглый стол, в честь аль-Фараби. Руководитель академии, доктор Незар Михоуб, отметил, что этим они выражают дань уважения памяти аль-Фараби, признанного во всем мире, и глубоко символично, что это событие прошло с участием делегации из Казахстана. Также он выразил готовность оказать всестороннюю поддержку в поиске рукописей и трудов аль-Фараби в научных центрах и библиотеках Сирии для дальнейшего изучения и издания в Казахстане, а также пожелал успехов в совместной деятельности.

В ходе поездки съемочная группа в составе делегации провела в Дамаске сбор видеоматериалов для фильма об аль-Фараби, который снимает КазНУ к его 1150-летию.