Казахстанская чемпионка паралимпиады получила диплом в 51 год

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Победитель марафона Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по гонкам на инвалидных спортивных колясках Оксана Лим получила заветный диплом об окончании ВУЗа, передает МИА «Казинформ».

Сегодня состоялась церемония вручения дипломов выпускникам Павлодарского педагогического университета имени Әлкея Марғұлана. Дипломы, подтверждающие квалификацию педагога, получили около 800 выпускников учебного заведения.

В этом году среди выпускников вуза – мастер спорта международного класса по пара легкой атлетике и троеборья, победитель марафона Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по гонкам на инвалидных спортивных колясках Лим Оксана.

Спортивная карьера Оксаны началась с 2005 года в легкой атлетике. До 2017 года она выступала на международных соревнованиях по гонкам на инвалидных колясках. С 2018 года она перешла на троеборье: толкание ядра, метание диска и копья. В этом году Оксана также успешно выступила на паралимпийских играх в городе Алматы завоевала сразу три золотых медали.

Кроме того с 2009 по 2018 годы спортсменка занималась пара танцами на колясках. Карьеру в спортивных танцах Оксана не оставила, отложила на время. Оксана - мастер международного класса в нескольких видах спорта. В арсенале у нее огромное количество золотых медалей областных, республиканских, международных состязаний.

Оксана мечтает поддерживать в своей профессиональной деятельности спортсменов с особыми потребностями, на собственном примере воспитывать сильных духом юных чемпионов. «Планирую получить степень бакалавра по психологии и работать спортивным психологом со спортсменами с ограниченными возможностями», - говорит она.

Тренирует Оксану тренер Спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями города Павлодара, мастер спорта международного класса Дубинин Вячеслав Андреевич. Куратор в университете - преподаватель-эксперт Высшей школы искусства и спорта Ольга Чернышова.