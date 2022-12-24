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Казахстанская боксерша Фируза Шарипова одержала 15-ю победу в профи

24 Декабря 2022, 01:29
Казахстанская боксерша Фируза Шарипова одержала 15-ю победу в профи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Фируза Шарипова (14-2, 8 КО) выступила на вечере профессионального бокса в Челябинске (Россия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Она провела бой с представительницей Танзании Фериче Машаури (10-6, 3 KO). Этот поединок прошел в легком весе и закончился победой Шариповой единогласным решением судей.

Таким образом, Фируза Шарипова одержала 15-ю победу в профессиональной карьере, а Фериче Машаури потерпела седьмое поражение в профи. Напомним, Шарипова не выходила на ринг больше года — с тех пор, как проиграла бой за звание абсолютной чемпионки мира непобежденной ирландке Кэти Тейлор (22-0, 6 КО).

Фото: sports.kz


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