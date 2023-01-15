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    Казахстанская биатлонистка остановилась в шаге от медали Универсиады-2023

    15 Января 2023, 04:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде (США) у биатлонисток прошла индивидуальная гонка на 12,5 километра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Женскую сборную Казахстана представляли Полина Егорова, Арина Крюкова, Алина Скрипкина, Кристина Титиевская, Надежда Пивоварова и Ксения Долгополова. Лучший результат из них показала Полина Егорова — она финишировала четвертой, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. «Золото» выиграла канадка Шайла Руссо, серебряной призеркой стала полька Барбора Скробишевска, «бронзу» завоевала чешка Тереза Яндова.

    Биатлон. Женщины

    Индивидуальная гонка. 12,5 км.

    1. Шайла Руссо (Канада) — 42:52.9 (1+0+0+1);

    2. Барбора Скробишевска (Польша) — +48.4 (1+0+0+1);

    3. Тереза Яндова (Чехия) — +53.7 (0+2+0+1);

    4. Полина Егорова (Казахстан) — +2:10.7 (0+1+0+1);

    12. Кристина Титиевская (Казахстан) — +4:25.1 (1+1+2+1);

    14. Арина Крюкова (Казахстан) — +4:46.1 (1+1+2+1);

    22. Надежда Пивоварова (Казахстан) — +5:42.1 (0+1+0+3);

    32. Алина Скрипкина (Казахстан) — +7:14.1 (1+1+2+2);

    35. Ксения Долгополова (Казахстан) — +9:16.3 (1+1+0+2).

    Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал «золото» Универсиады в Лейк-Плэсиде. «Золото» стране принес биатлонист Вадим Куралес, победивший в индивидуальной гонке.
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