Казахстанская балерина представила новый танец в Индонезии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Солистка театра «Астана Опера» Шугыла Адепхан произвела фурор, блестяще выступив в проекте Indonesian Ballet Gala на сцене театра JIExpo в Джакарте. Помимо па-де-де из балета «Дон Кихот» Л. Минкуса, казахстанская артистка исполнила современный номер «Монолог», передает МИА «Казинформ».

Гала-балет прошел 13 августа при поддержке Итальянского института культуры, Французского института Индонезии и посольства Австралии в Джакарте.

Как сообщили в пресс-службе театра, на концерте, который проводится уже третий год, вместе с нашей соотечественницей свое мастерство продемонстрировали звезды балета из Германии, Франции, Италии, Великобритании, Австралии, Филиппин, Индонезии и других стран.

Шугыла Адепхан окончила Алматинское хореографическое училище им. А. Селезнева и Казахскую национальную академию хореографии в столице, а с 2017 года работает солисткой балета театра «Астана Опера». В послужном списке артистки призовые места на конкурсах «Орлеу» в Алматы и «Танцевальный олимп» в Берлине. Принимала участие в фестивале балетного искусства имени Рудольфа Нуреева в Уфе, Пекинском танцевальном фестивале.

Десятый юбилейный сезон «Астана Опера» прошел для девушки очень продуктивно. Осенью, в начале театрального сезона, вместе с коллегой Еркиным Рахматуллаевым она выступила на сцене Большого театра Беларуси на гала-концерте, посвященном юбилею выдающегося балетмейстера Валентина Елизарьева. Казахстанская балетная пара представила жителям Минска па-де-де из балета «Талисман» Р. Дриго и отрывок из национального балета «Зов степи» в хореографии Патрика де Бана.

В декабре Шугыла блистала в главной партии Мари в знаменитом балете «Щелкунчик» П. Чайковского в Мельбурне, а уже спустя месяц вновь вернулась в Австралию. На этот раз, вместе с премьером «Астана Опера» Бактияром Адамжаном артистка выступила на четырех гала-концертах в Сиднее, Мельбурне и Брисбене.

В этом году, по приглашению Тбилисского театра оперы и балета им. З. Палиашвили, с ведущим солистом Арманом Уразовым представила искусство казахстанского балета грузинской публике. Совсем недавно, 25 и 26 июля, вместе с родным коллективом талантливая балерина выступила с гастролями на 71-м летнем Люблянском фестивале в Словении.

«В мой гастрольный список вошли Беларусь, Россия, Грузия, Австралия, Словения, где я выступала в составе балетной труппы «Астана Опера» и самостоятельно, а теперь к этому списку добавилась и Индонезия. Считаю, что в будущем география моих гастролей будет только расширяться, так как наш театр всегда поддерживает артистов, представляющих казахстанское классическое искусство за рубежом», - сказала Шугыла Адепхан.