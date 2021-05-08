Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Казахстанская армия пополнилась новобранцами из Карагандинской области

    8 Мая 2021, 06:27

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская армия пополнилась новобранцами из Карагандинской области. Торжественные проводы прошли в канун Дня защитника Отечества и Дня Победы. На церемонии побывал аким региона Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава области поздравил призывников с праздником и пожелал успешного прохождения службы.

    «Вы сегодня начинаете новую жизнь. У вас впереди большие перемены: новый жизненный опыт и духовная закалка, настоящая мужская работа – защищать Родину. Будут трудности, будет нелегко, но вы должны сделать всё, чтобы не уронить честь нашего региона и свою личную честь. Вы - опора и надежда не только своих родных и близких, но и оплот страны. Спасибо вам за готовность служить стране, за верность Родине!» – обратился к новобранцам Женис Касымбек.

    В армию из разных районов области призваны 40 человек. Все они будут служить в войсках противовоздушной обороны в Актау.

    «Призывники из Карагандинской области служат во всех регионах Казахстана. Это связано с тем, чтобы они могли адаптироваться к любым климатическим условиям при прохождении воинской службы, а также умели применять свои навыки во всех тактических учениях», – рассказал заместитель начальника департамента по делам обороны Карагандинской области Рустам Жалбинов.

    Возраст призывников – от 18 до 27 лет. Служба в армии для них длится всего год. Для многих это не только жизненный опыт, но и физическая и духовная закалка.

    «Сам принял решение пойти служить. В семье нет военных. Я из Балхаша, мне 23 года. И я горд тем, что попал в элитные войска», – сказал новобранец Александр Башкатов.

    В Карагандинской области продолжается весенний призыв. Он начался 1 марта и пройдёт до 30 июня. Всего в этом году 1 268 человек из региона вольются в ряды казахстанской армии. Их направят в Пограничную службу КНБ РК, Службу государственной охраны, Министерство обороны, Национальную гвардию, МЧС.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Армия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК