Казахстанская армия пополнилась новобранцами из Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская армия пополнилась новобранцами из Карагандинской области. Торжественные проводы прошли в канун Дня защитника Отечества и Дня Победы. На церемонии побывал аким региона Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава области поздравил призывников с праздником и пожелал успешного прохождения службы.

«Вы сегодня начинаете новую жизнь. У вас впереди большие перемены: новый жизненный опыт и духовная закалка, настоящая мужская работа – защищать Родину. Будут трудности, будет нелегко, но вы должны сделать всё, чтобы не уронить честь нашего региона и свою личную честь. Вы - опора и надежда не только своих родных и близких, но и оплот страны. Спасибо вам за готовность служить стране, за верность Родине!» – обратился к новобранцам Женис Касымбек.

В армию из разных районов области призваны 40 человек. Все они будут служить в войсках противовоздушной обороны в Актау.

«Призывники из Карагандинской области служат во всех регионах Казахстана. Это связано с тем, чтобы они могли адаптироваться к любым климатическим условиям при прохождении воинской службы, а также умели применять свои навыки во всех тактических учениях», – рассказал заместитель начальника департамента по делам обороны Карагандинской области Рустам Жалбинов.

Возраст призывников – от 18 до 27 лет. Служба в армии для них длится всего год. Для многих это не только жизненный опыт, но и физическая и духовная закалка.

«Сам принял решение пойти служить. В семье нет военных. Я из Балхаша, мне 23 года. И я горд тем, что попал в элитные войска», – сказал новобранец Александр Башкатов.

В Карагандинской области продолжается весенний призыв. Он начался 1 марта и пройдёт до 30 июня. Всего в этом году 1 268 человек из региона вольются в ряды казахстанской армии. Их направят в Пограничную службу КНБ РК, Службу государственной охраны, Министерство обороны, Национальную гвардию, МЧС.