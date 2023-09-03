Казахстанки завоевали «бронзу» ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Турции

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Женская национальная сборная команда Казахстана завоевала бронзовые медали в подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

2 сентября в Стамбуле на центральном стадионе Бурхан Фелек состоялся первый день соревнований XVIII чемпионата мира среди мужчин и IX чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту в виде подъема по штурмовой лестнице на 2,4 этажи учебной башни.

Команду Казахстана представляют 20 спортсменов (10 мужчин и 10 женщин) в составе двух сборных - мужской и женской. Всего в соревнованиях принимают участие представители 14 стран. Среди них Казахстан, Беларусь, Россия, Австрия, Болгария, Камерун, Словакия, Турция, Узбекистан, Саудовская Аравия, Китай, Иран, Азербайджан, Монголия.

Первыми выступали мужские сборные команды. Среди 14 мужских сборных команд мужская национальная сборная команда Казахстана заняла 4 место. Лучший результат показал Әбдібек Еркін со временем 13,9 секунды.

Следующим выступали женские сборные команды. Среди 9 женских сборных команд по данному виду женская национальная сборная команда Республики Казахстан заняла призовое III место. Лучший результат показала Тұрсын Айдана. С результатом 7,2 секунды она попала в восьмерку лучших и участвовала в первом полуфинальном забеге, а также обновила национальный рекорд Казахстана по данному виду (прежний рекорд 7,28 секунды).

Вечером на стадионе Бурхан Фелек состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира. С торжественной речью выступили мэр города Стамбул Экрем Имамоглу, начальник Пожарной службы г.Стамбул Ремзи Альбайрак, президент Международной спортивной федерации пожарных спасателей Александр Чуприян и директор исполнительной дирекции Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Калинин.

После торжественного церемония открытия состоялись финальные забеги среди женщин и мужчин. По итогам первого дня чемпионами мира среди женщин и мужчин стали представители Беларуси Виктория Тишкевич со временем 7,2 секунды, Уколов Никита со временем 13 секунд.

XVIII чемпионат мира среди мужчин и IX чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту будут проходить до 6 сентября 2023 года под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.