Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанки  завоевали 10 медалей на ЧА по водным видам спорта

    2 Октября 2019, 12:02

    БАНГАЛОР. КАЗИНФОРМ - В индийском Бангалоре продолжаются соревнования по артистическому плаванию в рамках xемпионата Азии среди возрастных групп по водным видам спорта. В третий соревновательный день казахстанские спортсменки завоевали десять медалей континентального первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Третий соревновательный день принес в актив Казахстана десять медалей: шесть золотых, три серебряных и одну бронзовые медали.

    В произвольном соло в возрастной категории 12 лет и моложе золотую медаль завоевала Полина Мерзлякова, Варвара Снегирева завоевала «серебро».

    В возрастной категории 13-15 лет «золото» завоевала Арина Мясникова. Жания Жиенгазы завоевала «бронзу». В «произвольном дуэте» не было равных Анне Павлецовой и Юлии Рогалевой. Арина Мясникова и Ясмин Туякова стали вторыми. В произвольном дуэте в возрастной категории до 12 лет и моложе Полина Мерзлякова и Варвара Снегирева взяли «золото», а Анастасия Воронкова и Екатерина Усина заняли вторую строчку соревнований.

    В микс дуэте произвольном в возрастной категории до 12 лет и моложе Айганым Саим и Алдияр Рамазанов взяли золотые медали континентального первенства. В этой же программе, в возрастной категории 13 - 15 лет, Эдуард Ким и Жаклин Якимова стали обладателями золотых медалей турнира.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Индия
    Новости по теме
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге