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    • Казахстанки выиграли турнир ITF в Узбекистане

    30 Июля 2022 23:20

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанки Асылжан Арыстанбекова и Айя Нупбай стали чемпионками турнира серии ITF третьей категории среди игроков до 18 лет в парном разряде, который завершился в Узбекистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В финале Айя и Асылжан обыграли первых ракеток соревнования - Владиславу Андреевскую (Кыргызстан) и Владу Минчеву (Россия) со счётом 1:6, 6:4, 10:5.

    Казахстанки завоевали свой четвертый совместный титул в парном разряде юниорского ITF в нынешнем сезоне и шестой в карьере.

    В финале одиночного разряда этого же соревнования Асылжан в матче против россиянки Влады Минчевой после первого сета получила небольшую травму и совместно с тренером приняла решение отказаться от дальнейшей борьбы и сосредоточиться на решающей игре парного разряда.

    Среди юношей ещё один казахстанец Ерасыл Ердилда также стал победителем парного разряда. В финале Ерасыл в дуэте с россиянином Артемом Алексейчуком в трех сетах обыграл первых сеянных турнира - Ву Хюк Чанга (Южная Корея)/Юван Нандала (Индия) - 4:6, 6:4, 10:6.


    #Спорт #Теннис
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