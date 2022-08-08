Казахстанки проиграли фавориту всемирной шахматной олимпиады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Женская сборная Казахстана сыграла десятый матч на всемирной шахматной олимпиаде против хозяев турнира национальной команды Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Об этом говорится на официальном сайте турнира.

Шахматистки из Казахстана проиграли индийским спортсменкам. После трех встреч счет 0,5-2,5. За Казахстан свои матчи провели Бибисара Асаубаева, которая сыграла вничью, Ксения Балабаева и Гулисхан Нахбаева, которые потерпели поражение.

Перед данной встречей казахстанские шахматистки занимали третье место, тогда как индийская сборная была на второй позиции рейтинга турнира.





Фото: sports.kz