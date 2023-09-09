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    00:15, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанки «нокаутировали» сборные Франции и Украины на ЧМ по рапиду

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    БЫДГОЩ. КАЗИНФОРМ - В Быдгоще (Польша) продолжается женский командный чемпионат мира по быстрым шахматам (рапид). За тур до завершения предварительного турнира сборная Казахстана обеспечила себе участие в розыгрыше финальной пульки за 1-4 места, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

    Наши девушки сначала «нокаутировали» сборную Франции (отличились Меруерт Камалиденова и Амина Каирбекова), а затем в труднейшем матче нанесли поражение олимпийским чемпионкам –сборной Украины. Лучшими в этом поединке стали Бибисара Асаубаева, выигравшая свою партию у экс-чемпионки мира Анны Ушениной, и Алуа Нурманова, которая одержала свою первую победу в этом чемпионате.

    В первом матче казахстанские шахматистки обыграли команду Египта. Во втором туре была одержана победа над грозным соперником – сборной Индии.

    Теперь независимо от результата последнего тура команда нашей страны обеспечила себе минимум второе место в подгруппе, которое позволяет продолжить борьбу за медали.

    Следующий матч девочки проведут со сборной Грузии, победительницей командного чемпионата мира 2015 года. Представительницы знаменитой грузинской шахматной школы также почти на 100% обеспечили себе место в финальной четверке, и только поражение с разгромным счетом от нашей команды оставляет призрачный шанс их конкуренткам – украинкам и француженкам.

    Во второй подгруппе выход в финал обеспечила себе сборная США, а за второе место ведут борьбу команды Польши, Китая и Болгарии.


    Теги:
    Спорт Бибисара Асаубаева Шахматы Главная
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