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    Казахстанки не пробились в полуфинал соревнований по гребле на Олимпиаде

    4 Августа 2021, 10:50

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио завершились четвертьфинальные заезды среди женщин в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Маргарита Торлопова представляла Казахстан в гребле в каноэ-одиночке на дистанции 200 м .

    Выступая в своем заезде, она финишировала седьмой с результатом 49,051 секунды. Этот результат не позволил ей попасть в полуфинал соревнований. Согласно правилам, в полуфинал турнира выходят только две лучшие участницы заезда.

    Также завершились четвертьфинальные заезды среди женщин в байдарке-одиночке на дистанции 500 м.

    Представляющая Казахстан в этой дисциплине Наталья Сергеева выступала в третьем заезде и финишировала шестой с результатом 1.55,776.

    Этого результата оказалось недостаточно для того, чтобы пройти в полуфинал Олимпийских игр.

    Фото: НОК Казахстана, Владислав Семенов

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    Спорт Олимпиада
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