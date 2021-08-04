Казахстанки не пробились в полуфинал соревнований по гребле на Олимпиаде

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио завершились четвертьфинальные заезды среди женщин в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Маргарита Торлопова представляла Казахстан в гребле в каноэ-одиночке на дистанции 200 м .

Выступая в своем заезде, она финишировала седьмой с результатом 49,051 секунды. Этот результат не позволил ей попасть в полуфинал соревнований. Согласно правилам, в полуфинал турнира выходят только две лучшие участницы заезда.

Также завершились четвертьфинальные заезды среди женщин в байдарке-одиночке на дистанции 500 м.

Представляющая Казахстан в этой дисциплине Наталья Сергеева выступала в третьем заезде и финишировала шестой с результатом 1.55,776.

Этого результата оказалось недостаточно для того, чтобы пройти в полуфинал Олимпийских игр.

Фото: НОК Казахстана, Владислав Семенов