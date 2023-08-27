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    Казахстанка Зухра Ирназарова стала чемпионкой мира по стендовой стрельбе

    27 Августа 2023, 23:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 53-м чемпионате мира по стендовой стрельбе, который в эти дни проходит в столице Азербайджана — Баку, казахстанка Зухра Ирназарова завоевала золотую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации спортивной стрельбы.

    В финале упражнения по движущейся мишени с расстояния 10 м встретились две наши спортсменки. Казахстанское дерби между Зухрой Ирназаровой и Александрой Садуакасовой закончилось в пользу первой. В решающей встрече Зухра выиграла Александру со счетом 6:3, что позволило ей стать чемпионкой мира. Бронзовая награда досталась украинке Галине Авраменко.

    На данный момент у сборной Казахстана по стендовой стрельбе на мировом первенстве в три медали.

    Несколько дней назад в трап-программе стендовой стрельбы тройку лидеров замкнули Мария Дмитриенко и Даниил Почивалов (микст), таким образом завоевав «бронзу».

    Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 1 сентября. В соревнованиях участвуют 1239 спортсменов из 101 страны и будут разыгрываться 48 лицензий на летние Олимпийские игры 2024 в Париже.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Видео Стендовая стрельба
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