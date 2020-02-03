Казахстанка знакомит иранцев с произведениями Абая

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Стихи великого мыслителя зазвучали на фарси. Вот уже 10 лет наша соотечественница знакомит иранцев с произведениями Абая Кунанбаева. Гаухар Омарханова не только коллекционирует книги поэта, но и переводит их на русский, английский и персидский языки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

В библиотеке казахстанки десятки книг Абая, которые ежемесячно девушка привозит на книжные выставки и ярмарки, тем самым продвигая культуру и литературу нашей страны на Ближнем Востоке.

По признанию Гаухар Омархановой, самое сложное при переводе – сохранить первозданность произведений классика. Не только смысл, но и литературные приемы. Девушка признается, что книги Абая давно стали для нее чем-то большим, чем просто увлечение.

«Великим представителем казахского народа является Абай. И мы с радостью и с гордостью представляем свою страну через его произведения. Поэтому я очень люблю его стихи, и на разных языках собрала все возможные книги, которые есть в Иране», - говорит Гаухар Омарханова.

Благодаря стараниям Гаухар большинство книжных ярмарок Тегерана теперь не обходится без произведений Абая. Кроме того, о традициях Казахстана иранцы могут узнать из теленовостей или радиовыпусков – девушка работает в местном медиахолдинге и периодически знакомит иранцев с культурой своей страны. В ближайшее время она надеется сделать личную библиотеку Абая более доступной для местных жителей.

Скольким людям за 10 лет жизни в Иране Гаухар сумела привить любовь к Абаю, девушка даже боится подсчитать. Говорит, цифра будет исчисляться сотнями. При этом, по признанию Омархановой, ее работа заключается лишь в том, чтобы подобрать нужный перевод для стихов Абая. Остальное сделает сам мастер, который с первых строк может завоевать сердце и ум любого читателя.

Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ о праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая. 9 января 2020 года вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan» . 21 января в Нур-Султане стартовало празднование 175-летия великого поэта, писателя и общественного деятеля Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Ожидается, что в канун юбилея в столицу РК приедут абаеведы из Германии, Турции, Монголии, Китая, Америки и Канады, Татарстана и Азербайджана, которые изучают творчество и жизненный путь Абая.