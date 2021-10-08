Казахстанка Жамиля Бакбергенова завоевала «серебро» чемпионата мира по борьбе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстан завоевал первую медаль на чемпионате мира по видам борьбы, проходящем в Осло (Норвегия). Жамиля Бакбергенова стала серебряным призером, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В финале чемпионата в весовой категории до 72 кг она встретилась с японкой Масако Фуруичи и уступила со счетом 0:3.

Ранее Жамиля в полуфинале обыграл а Бусе Турсун из Турции со счетом 13:2.

Отметим, что Масако Фуруити является призером чемпионата мира 2019 и чемпионатов Азии 2017 и 2018 годов.

Напомним, чемпионат мира по видам борьбы проходит со 2 по 10 октября в столице Норвегии – Осло. Ранее был представлен состав сборных Казахстана по трем видам борьбы.