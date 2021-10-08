01:00, 08 Октябрь 2021 | GMT +6
Казахстанка Жамиля Бакбергенова завоевала «серебро» чемпионата мира по борьбе
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстан завоевал первую медаль на чемпионате мира по видам борьбы, проходящем в Осло (Норвегия). Жамиля Бакбергенова стала серебряным призером, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В финале чемпионата в весовой категории до 72 кг она встретилась с японкой Масако Фуруичи и уступила со счетом 0:3.
Ранее Жамиля в полуфинале обыграл а Бусе Турсун из Турции со счетом 13:2.
Отметим, что Масако Фуруити является призером чемпионата мира 2019 и чемпионатов Азии 2017 и 2018 годов.
Напомним, чемпионат мира по видам борьбы проходит со 2 по 10 октября в столице Норвегии – Осло. Ранее был представлен состав сборных Казахстана по трем видам борьбы.