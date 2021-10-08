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    01:00, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанка Жамиля Бакбергенова завоевала «серебро» чемпионата мира по борьбе

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстан завоевал первую медаль на чемпионате мира по видам борьбы, проходящем в Осло (Норвегия). Жамиля Бакбергенова стала серебряным призером, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В финале чемпионата в весовой категории до 72 кг она встретилась с японкой Масако Фуруичи и уступила со счетом 0:3.

    Ранее Жамиля в полуфинале обыграл а Бусе Турсун из Турции со счетом 13:2.

    Отметим, что Масако Фуруити является призером чемпионата мира 2019 и чемпионатов Азии 2017 и 2018 годов.

    Напомним, чемпионат мира по видам борьбы проходит со 2 по 10 октября в столице Норвегии – Осло. Ранее был представлен состав сборных Казахстана по трем видам борьбы.


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